الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 19 مخالفة تموينية في مرسى مطروح

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حملة مفاجئة على المخابز البلدية والمحال التجارية والكافيتريات والمطاعم بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى حملة أخرى بمدينة براني.

وأسفرت الحملات عن ضبط 19 مخالفة متنوعة تتضمن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

وكان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال  على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

مباحث التموين وزارة التموين النائب العام الهام جمعية المتحدث مستوى صلاح وذلك منتجات ميزانية مواجهة وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظات الجمهورية مجهولة المصدر السلع الغذائية المجمعات الاستهلاكية السوق السوداء الغش التجاري توفير السلع توفير حملة تموينية الاستهلاكية المخابز البلدية مخالفة تموينية وزارة التموين والتجارة السودا غير مطابق للمواصفات الرقابة التموينية المحال التجارية التموين والتجارة الداخلية خاصة مدينه مرسي مطروح الدقيق البلدى إدارة الرقابة التموينية والمتلاعبين حافظات الجمهورية إدارة الرقابة مجمعات اعل مباح روضة آفة

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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