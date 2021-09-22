افتتاح البرنامج التدريبي الثالث للترشح لمنصب عميد كلية بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، البرنامج التدريبي الثالث لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، وذلك بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال "عبدالخالق" إن البرنامج التدريبى يأتى وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لتأهيل قيادات جامعية لديها معرفة بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية، لافتاً إلى أن التدريب يهدف إلى التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.

وأوضح "عبد الخالق" أن البرنامج التدريبي معتمد على مستوى الجمهورية للتأهيل للتقدم لهذا المنصب، ويساهم في زيادة مهارات و بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز أن البرنامج يشارك فيه 16 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، ويستمر على مدار 3 أيام، موضحًا أن البرنامج التدريبي يشمل عدة محاور منها التدرب علي مهارات القيادة لإدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات تنمية الموارد الذاتية بالجامعة، إلى جانب تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتخطيط الاستراتيجي.

وجدير بالذكر أنه يحاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث السابق، الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدرب معتمد بالمركز، المحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، المحاسب مصطفي الجندي مدير عام المالية بالجامعة، والدكتور ممدوح رفاعي أستاذ بكلية الحقوق ومدرب المركز، بالاضافة الي متخصصين من هيئة من الرقابة الإدارية ونخبة من الأساتذة والمدربين المعتمدين، وخبراء الجودة والتنمية البشرية.