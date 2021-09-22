الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي الثالث للترشح لمنصب عميد كلية بجامعة سوهاج

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي الثالث للترشح لمنصب عميد كلية بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، البرنامج التدريبي الثالث لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، وذلك بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال "عبدالخالق" إن البرنامج التدريبى يأتى وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لتأهيل قيادات جامعية لديها معرفة بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية، لافتاً إلى أن التدريب يهدف إلى التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية.

وأوضح "عبد الخالق" أن البرنامج التدريبي معتمد على مستوى الجمهورية للتأهيل للتقدم لهذا المنصب، ويساهم في زيادة مهارات و بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز أن البرنامج يشارك فيه 16 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، ويستمر على مدار 3 أيام، موضحًا أن البرنامج التدريبي يشمل عدة محاور منها التدرب علي مهارات القيادة لإدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات تنمية الموارد الذاتية بالجامعة، إلى جانب تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والتخطيط الاستراتيجي.

وجدير بالذكر أنه يحاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث السابق، الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدرب معتمد بالمركز، المحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات والموازنة، المحاسب مصطفي الجندي مدير عام المالية بالجامعة، والدكتور ممدوح رفاعي أستاذ بكلية الحقوق ومدرب المركز، بالاضافة الي متخصصين من هيئة من الرقابة الإدارية ونخبة من الأساتذة والمدربين المعتمدين، وخبراء الجودة والتنمية البشرية.

المالية الأعلى منة قوانين العليا عرفه حساب الدولى حكم افتتاح المجلس تقدم ترشح وذلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية