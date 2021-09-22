شكري يجتمع مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي في نيويورك

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا، منذ قليل، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفني، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا، وسبل الدفع بها قدمًا.

وتناول لقاء شكري وكوفني عددًا من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك للتنسيق على ضوء رئاسة أيرلندا الحالية لمجلس الأمن.

وجاء اجتماع وزير الخارجية، في اليوم الثالث من زيارته إلى نيويورك، مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي في إطار استمرار فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتماعات شكري في الأمم المتحدة

اجتماعات شكري في الأمم المتحدة

ووصل شكري، أول أمس، الإثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك سامح شكري في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

اجتماعات شكري في الأمم المتحدة

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.