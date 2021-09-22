الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأسيوط

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تمت إزالة 13 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وري وحماية النيل بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على تنفيذ رزالة التعديات على أملاك الدولة مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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حملة إزالة مخالفات البناء

وأوضح محافظ أسيوط إن حملات اليوم قد تمكنت من تنفيذ إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة وري وحماية النيل بحي شرق، وذلك على مساحة تصل إلى 310 أمتار مربع ليصل إجمالي ما تمت إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 235 حالة إزالة بإجمالي مساحة 13687متر مربع مباني، و35 فدانا و4 قراريط و12 سهما زراعيًا، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

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حملة إزالة مخالفات البناء

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقاً للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بناء على توجيهات الحكومة ووزارة التنمية المحلية ، كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية. 

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حملة إزالة مخالفات البناء

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون ، وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

محافظة اسيوط أراضي زراعية بدون ترخيص محافظ أسيوط الأراضي الزراعية مخالفات البناء التنمية المحلية الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد إزالة التعديات وزارة التنمية المحلية محاسبة المقصرين أملاك الدولة البناء بدون ترخيص إتخاذ الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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