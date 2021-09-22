الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية

محافظ دمياط تكرم
محافظ دمياط تكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفنية والأزهرية، وذلك خلال لقائها بهم، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة.

وحضر التكريم كل من: "إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية".

وأعربت محافظ دمياط، عن سعادتها بما حققه الطلبة والطالبات من مراكز متقدمة والتي جاءت تتويجًا لجهودهم المبذولة على مدار العام الدراسي الماضي.

وأكدت المحافظ، أنهم مصدر فخر للمحافظة ولأسرهم، داعية إياهم أن يستمروا في تحقيق هذا النجاح في حياتهم العلمية والعملية، كما أكدت أيضاً حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية.

ووجهت "عوض" التحية لأولياء الأمور الذين وقفوا بجانب أبنائهم ليحققوا هذا النجاح، وأيضاً القائمين على العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية.

وقامت المحافظ بمنح الطلاب دروعًا تذكارية وشهادات تقدير، فقد تم تكريم أوائل الثانوية العامة وهم: “زياد طارق المتولي عمر بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة بشعبة علمي رياضيات، وريهام مصطفى بمدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، وبالتعليم الفني حصلت الطالبة آلاء ريحان اللاوندى بمدرسة رأس البر الفندقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وعائشة عبد الله الطالبة بمدرسة الزرقا التجارية الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، كما حصلت إسراء فاروق غازى بمدرسة الأمل للصم والبكم على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالثانوي الفني للصم والبكم”.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية، كرمت الدكتورة منال عوض كلا من: “مريم إبراهيم صالح بمدرسة عزبة البرج الإعدادية الثانوية بنات، وزينة السيد رجب بمدرسة جنة الأطفال الخاصة، وإسراء مسعد الجوهري بمدرسة كفر المنازلة الإعدادية الحاصلين على المركز الأول على مستوى المحافظة”.

وفي الشهادة الثانوية الأزهرية، كرمت المحافظ الطلبة الأوائل بالقسم العلمي وهم: “عبد الحميد حامد إمبابى، ومالك أشرف سالم، ومعاذ علاء عبد العزيز، آلاء عصام طمان، عابد عابد إبراهيم، ومحمد أحمد فودة”، أما الشعبة الأدبية، كرمت كل من: “رودينه محمد جادو، وآية رزق اللبان، وسارة محمد الشيال، وصفية موسى اللبان، وإيمان رفعت سليمان”، بينما كرمت في الشعبة الأدبية للمكفوفين: “إسراء محمد عيد، وسامح همام، وكريم محمد أحمد”.

محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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