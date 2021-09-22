«المهدي» تناشد المجتمع الدولي الدعم المطلوب لعملية الانتقال في البلاد

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، للبعثات الدبلوماسية السيطرة الكاملة على الوضع واستقرار الأوضاع الأمنية بعد محاولة الانقلاب.

وناشدت المهدي المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة تقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن السلطات السودانية المختصة قد أحبطت أمس المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى، بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد.

وأضافت وزير الخارجية في المؤتمر الذي قدمته للسلك الدبلوماسي المعتمد بالخرطوم حول المحاولة الانقلابية الفاشلة أن قيادة القوات المسلحة تصدت لها، وقد تمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة من العسكريين والمدنيين ، ويجري التحري معهم حالياً.

وقالت إن محاولة انقلابية فاشلة قامت بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى، تصدت لهم قيادة القوات المسلحة ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة بالاضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وأنه قد تمت السيطرة الكاملة على الوضع ، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين ، ويجري التحري معهم حالياً.

وتابعت أن التقدم المطّرد والنجاحات والإنجازات المتتالية التي حققتها ثورة ديسمبر المجيدة، على الصعيد السياسي والدبلوماسي ، ونجاح حكومة الفترة الانتقالية في فك طوق العزلة الدولية الذي كان مضروباً على السودان من جراء السياسات الرعناء للنظام المباد، وخصوصا الدلائل الواضحة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد في الآونة الاخيرة، أزعج عناصر الثورة المضادة ، وأصابهم بالإحباط مما دفعهم الى هذه المحاولة اليائسة الرامية الى قطع الطريق أمام مسيرة الفترة الانتقالية الماضية بعزم نحو إنجاز التحول الديمقراطي المنشود.

وأضافت لقد خاب فأل أعداء الثورة تماما، وكانت النتيجة هي أن ازدادت لُحمة وتماسك شركاء الفترة الانتقالية ، كما ازداد وعيهم بخطورة مخططات فلول النظام البائد وسعيهم الدؤوب إلى إفشال الانتقال، ومحاولة تقويض مكتسبات وإنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، الأمر الذي دعاهم الى التحلي باليقظة التامة حيال تلك المخططات.

وذكرت أن إعلان حكومة السودان عن إحباط هذا المخطط الانقلابي الفاشل أثار ردود أفعال اقليمية ودولية ايجابية جديرة بالثناء والتقدير، مشيرة إلى أن الوزارة ننتهز هذه الفرصة لكي تعرب عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية التي أدانت المحاولة الانقلابية، وأعربت عن تضامنها مع السودان وحكومته الانتقالية، وذلك انطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على رفض وشجب كافة أنواع التغيير للسلطة بوسائل غير دستورية.

واختتمت قائلة أن وزارة الخارجية تناشد المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والشقيقة، لتقديم الدعم المطلوب لعملية الانتقال في السودان، بما يمكنها من مجابهة التحديات الجسام الماثلة أمامها، والعبور بأمان وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي بإنجاز جميع استحقاقاته اللازمة، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والسلام والحرية والعدالة والتداول السلمي المستدام للسلطة.