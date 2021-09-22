اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة و«الأعلى للقضاء الليبي» لتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية

استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا ،والوفد الفضائي المرافق، والسفير محمد محمد عبد العالي مصباح، سفير ليبيا بالقاهرة.

و تناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرف رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوی، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشان فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.

و تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل.

وتم الاتفاق فيها على أن يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم، يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالقاهرة أو في أية مدينة أخرى بجمهورية مصر العربية.

اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة والأعلى للقضاء الليبي

كما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوی والأحكام، والدراسات، والدوريات، والقشريات، والمجلات الخاصة، بكل منهما، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري، ومن منصته الالكترونية.

وفي نهاية اللقاء أكد المستشار محمد حسام الدین، رئيس مجلس الدولة على عمل العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصري لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة الاشقائنا في ليبيا.

من جهته أكد المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، على دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، وان توقيع الاتفاقية جاء تكريسا للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

و من جانبه أكد السفير محمد عبد العالي مصباح، سفير ليبيا بالقاهرة، على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق الفضاء بدولة ليبيا، والتي تأتي ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة .

اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة والأعلى للقضاء الليبي

حضر اللقاء من مجلس الدولة المصري المستشار يسري الشيخ، النائب الأول الرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، و المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وحضر من الجانب الليبي المستشار ضو الغزوی، عضو المجلس الأعلى للقضاء (عن إدارة القانون)، والمستشار عبد الباسط مرغ، رئيس القسم الفني بإدارة القانون، ومحمد حمودة ، الملحق القانوني بسفارة ليبيا بالقاهرة.

ويأتى ذلك في إطار التعاون القانون والقضائي بين مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا، وتحقيقا لرغبتهما الصادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.