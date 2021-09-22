لينك نتيجة تنسيق الأزهر 2021 أدبي وعلمي جميع المراحل على بوابة الأزهر من أكثر الكلمات التي تحصد نسب مشاهدة عالية حاليا عبر مؤشرات البحث العالمية، وذلك منذ إعلان نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية حتى تصدرت القائمة البحثية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تنسيق الجامعات الأزهرية 2021 وموعد بدء التقديم في المدن الجامعية لطلاب النقل.

لينك نتيجة تنسيق الأزهر 2021 بوابة الأزهر

يستطيع طلاب الشعبة الأدبية من الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والمتقدمين بأوراقهم في التنسيق الأزهري الاستعلام عن اسم الكليات المرشحين للالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022)، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق الأزهري والذي يعد واحد من الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية التي نصحت باستخدام البدائل الإلكترونية في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين بكافة مؤسسات الدولة خاصة في حالات نشاط الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.

خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات الأزهرية 2021

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية من قسم الشعبة الأدبية الاستعلام عن أسماء الكليات التي تم ترشيحهم إليها بواسطة مكتب التنسيق للعام الدراسي المقبل (2021-2022) وفقا لرغباتهم المسجلة في الاستمارة الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق المخصص لطلاب الثانوية الأزهرية من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار مرحلة التنسيق المتقدم إليها والضغط على زر الإستعلام عن النتيجة

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن الكلية المرشح إليها كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

اختيار التشعيب المنتمي له الطالب (علمي، أدبي)

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الإستعلام

ظهور اسم الكلية المرشح للالتحاق بها والجامعة.

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لينك نتيجة التنسيق الأزهري

موعد بدء التقديم في المدن الجامعية لطلاب النقل

لينك نتيجة تنسيق الأزهر 2021 أدبي وعلمي جميع المراحل على بوابة الأزهر وموعد استقبال طلبات التقديم في المدن الجامعية لطلاب النقل من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حيث تستقبل المدن الجامعية طلبات طلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة الناجحين بتقدير من جيد إلى امتياز و الراغبين في السكن من يوم 29 أغسطس الماضي وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.