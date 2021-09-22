الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الكويت بعد لقاء ميقاتي: سنبقى إلى جانب لبنان ونحرص على أمنه واستقراره

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أكد سفير الكويت بلبنان عبد العال القناعي أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب لبنان، مشددا الحرص على أمن واستقرار الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لسفير الكويت في لبنان لتقديم تهنئة دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي.

وقال القناعي إنه أعرب لرئيس الحكومة اللبنانية عن أمل بلاده في أن تتكلل جهود هذه الحكومة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.

كما تسلم ميقاتي، خلال اللقاء، رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، مؤكدا أن بلاده لم تدخر جهدا في تقديم ما هو ممكن للبنان بهدف استقراره ورفاهية شعبه.

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