الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 104 آلاف و101 جرعة من لقاح ضد كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 104 آلاف و101 جرعة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلي 19 مليونًا و653 ألفًا و 364 جرعة.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح مضاد لفيروس "كوفيد-19"، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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