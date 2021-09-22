العمليات المشتركة العراقية: تأمين كل مخازن مفوضية الانتخابات في البلاد

أكد نائب قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبدالأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تأمين كل مخازن مفوضية الانتخابات في جميع المحافظات، والعاصمة بغداد.

وقال الشمري- في تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الأربعاءـ إنه "تم إجراء تقييم أمني شامل لكل مخازن مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من قبل اللجان المختصة"..مؤكدًا توفير إجراءات السلامة العامة بمشاركة مديرية الدفاع المدني، وأن القسم الأكبر من المخازن جاهز وأمن في الوقت الراهن من قبل قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية.

وتشدد القوات العراقية إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.