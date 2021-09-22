الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العمليات المشتركة العراقية: تأمين كل مخازن مفوضية الانتخابات في البلاد

انتخابات
انتخابات

أكد نائب قيادة العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبدالأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تأمين كل مخازن مفوضية الانتخابات في جميع المحافظات، والعاصمة بغداد.

وقال الشمري- في تصريح لقناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الأربعاءـ إنه "تم إجراء تقييم أمني شامل لكل مخازن مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات من قبل اللجان المختصة"..مؤكدًا توفير إجراءات السلامة العامة بمشاركة مديرية الدفاع المدني، وأن القسم الأكبر من المخازن جاهز وأمن في الوقت الراهن من قبل قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية.

وتشدد القوات العراقية إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

الأهلى مقابل اللعب للمنتخب.. بيرسى تاو مهدد بفسخ عقده

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية