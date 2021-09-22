الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تمنع الزيارات بالمستشفيات بسبب تفشي كورونا

كورونا
كورونا

قررت السلطات في سنغافورة منع الزيارات بالمستشفيات لمدة شهر بسبب تفشي فيروس "كورونا" بين العاملين والأطباء والزوار ما يضع عبئًا كبيرًا على أفراد وإمكانيات المستشفيات.

وأوضحت وزارة الصحة - وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الأربعاء - أن ارتفاع الحالات أدى لإغلاق عدد من العنابر وعزل أطباء ومرضى، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على القدرات الاستيعابية للمستشفيات وأن القرار يسري بدءًا من الجمعة المقبلة.

وستسمح السلطات بالزيارات للمرضى وفق تقييم فردي للحالات وبتحديد زوار وأقارب يمكنهم زيارة ذويهم ويخضعون لتحليلات سريعة قبل 24 ساعة من الزيارة.

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