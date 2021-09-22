الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيادة حجم الطرح العام الأولى لـ«أدنوك للحفر»

أدنوك
أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر.

وأوضحت الشركة، أن الزيادة تأتي في أعقاب الطلب القوي من المستثمرين على الاكتتاب في كافة الشرائح، مشيرة إلى أن عدد الأسهم المطروحة سيرتفع من مليار و200 مليون سهم، إلى مليار و760 مليون سهم عادي أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».
وستبقى أدنوك بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة. كذلك بقي سعر الطرح ذاته عند 30ر2 درهم للسهم دون تغيير. 
وفي الإطار ذاته، تعتزم أدنوك أيضا زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين. وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقاً لتقدير أدنوك، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر الجاري.
وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة أدنوك للحفر وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة.
وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر هي ذاتها، على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر، للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.
ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الثالث من أكتوبر 2021.

ابوظبى شركة أدنوك للحفر أدنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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