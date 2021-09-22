الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ابتكار روبوت فى الولايات المتحدة لقطف ثمار الخوخ

الخوخ
الخوخ

تنطوي زراعة الخوخ على أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلى أنه يتم إنتاج نحو 130 مليون رطل من الخوخ سنويا في الولاية التي تقع بجنوب الولايات المتحدة. 


ولكن زراعة هذه الفاكهة عملية شاقة ومكلفة من ناحية العمالة، حيث يتطلب هذا النشاط توافر أعداد كبيرة من العاملين ويستهلك جهدا كبيرا ووقتا طويلا. 

ومن أجل علاج هذه المشكلة، طور معهد الأبحاث التكنولوجية في جورجيا روبوتا ذكيا يقوم بأعمال تقليم أشجار الخوخ وجني الثمار وغير ذلك من الأنشطة الزراعية المختلفة.


ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أي بينج هيو المتخصص في مجال الهندسة قوله إن الروبوت الجديد يستخدم منظومة استشعار متطورة فضلا عن تقنية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي.بي.إس) للتحرك وسط أشجار الخوخ وتفادي العراقيل في حدائق الفاكهة.

ويعتمد الروبوت على أشعة الليزر لتحديد المسافات التي تفصله عن الأشجار عن طريق قياس الزمن الذي يستغرقه شعاع الليزر للوصول إلى الجسم الذي يقع أمامه ثم الارتداد مرة أخرى.


كما قام الباحثون بتجهيز الروبوت بكاميرا ثلاثية الأبعاد لتحديد ثمار الخوخ الناضجة الصالحة للقطف باستخدام كلابات مزودة بأطراف تشبه المخالب  متصلة بذراع آلية طويلة.


ويبحث معهد الأبحاث التكنولوجية حاليا سبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق من أجل تحسين قدرة الروبوت على تصنيف الصور التي يلتقطها من أجل اختيار الثمار الصالحة للقطف، وكذلك تحسين أداءه بشكل عام.


غير أن هيو أكد أنه "لا يوجد روبوت في العالم حاليا يمكنه قطف ثمار الخوخ أو تقليم أشجار الفاكهة مثلما يفعل البشر، فهذه التقنية ليست موجودة حتى الآن".

سان فرانسيسكو الخوخ ابتكار روبوت الولايات المتحدة روبوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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