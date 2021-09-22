«قيمة الحياة وتجاوز تحدياتها».. أهم محاور تدريب «الأزهر للفتوى»

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة أسوان، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد هذا الفوج هو ثالث الأفواج التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك» التي أعلن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن تدشينها مع وزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: حديثهم إلى الشباب عن قيمة الحياة، وأهمية استثمار فرصها، وكيفية تحديد أهدافها، وتجاوز عقباتها، وتحقيق النجاح فيها.

كما تحدثوا عن كيفية تجاوز الشعور بكراهية الحياة وفقد معناها، ومواجهة المشاعر السلبية تجاهها.

وأهمية التواصل والذكاء الاجتماعي، وكيفية تحقيق مهاراته، ودور الدين في تحسين علاقات الإنسان وتعاملاته.

واستمع المحاضرون للشباب وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وسلم الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أعضاء البرلمان شهادة بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

وجدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

هذا وقد عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظتين، وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار. بلغ عددها 42,000 لقاء، واستفاد منها ما يقرب 3,6 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.