غلق 30 منشأة وتحرير 300 محضر في حملات على الأسواق بأسوان

نظمت مديرية الصحة حملات رقابية بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتحقيق الإنضباط داخل الأسواق والمحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حملات على الأسواق بأسوان

وأشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة على مدار الفترة الماضية شملت 350 منشأة لبيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، حيث تم إغلاق 19 منشأة بسبب عدم وجود تراخيص، و11 منشأة أخرى تمثل خطر داهم علي الصحة العامة، بالإضافة لتحرير 300 محضر للمخالفين، كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة من خلال قسم الأغذية بالمديرية.

وتابع أنه تم إعدام 9 طن و 621 كجم من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للإستهلاك الأدمي منها لحوم ومنتجاتها ودواجن مجمدة ومعلبات وبهارات ومخبوزات ، بجانب إعدام 8 ألاف و 13 لتر من مواد غذائية أخرى شملت زيوت ومياه غازية وعصائر وخل ، بالإضافة إلى ضبط كميات غذائية أخرى بسبب التغير في الخواص ، أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية حيث تم التحفظ علي تلك الكميات لحين ورود نتيجة الفحص والكشف اللازم عليها بالمعامل المتخصصة.

حملات على الأسواق بأسوان

وأضاف إيهاب حنفى بأن الحملات نجحت أيضاً في ضبط مواد غذائية أخرى غير مطابقة للمواصفات منها 750 كجم ، و56 طن سكر ، و 1170 لتر خل ، و 3 أطنان و356 كجم من الجبن و 2 طن مخلل بسبب التغير في الخواص ، علاوة على ضبط 6 أطنان و 900 كجم حلاوة طحينية بسبب تغير في الخواص.

ولف وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم أيضاً ضبط كميات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات تضم 3 طن و 865 كجم ملح ، بجانب240 كرتونة أندومي ، و 10 ألاف قطعة حلويات لوليتا.