الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح»: إعادة هيكلة الأقسام الفنية في دواوين الإدارات التعليمية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسؤولي إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح. 

وأكد وكيل تعليم مطروح، ضرورة المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد والتحلي بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية من اجل تحقيق التميز التعليمي والانضباط المدرسي داخل المؤسسات التعليمية بجميع الادارات التعليمية .

ووجه وكيل تعليم مطروح الي القيادات التعليمية بإعادة هيكلة الاقسام الفنية وحصر الزيادات بالاقسام الفنية والإدارية في دواوين الإدارات التعليمية وتوزيعها علي المدارس وفق الكتاب الدوري ٢٦ لسد العجز في المواد الدراسية ومتابعة موجهي عموم المواد الدراسية لضمان توزيع المعلمين الاحدث الذين يعملون إداريا في تلك الاقسام علي الفور للمدارس لسد العجز في التخصصات والمواد الدراسية. 

 وشدد على سرعة تنظيم خطط متابعة ميدانية الي المدارس المتواجدة بالمناطق النائية ورصد استعداداتها النهائية لانطلاق الدراسة وعدم اقتصار المتابعة  علي مدارس المدينة مؤكدا علي الالتزام بالتسلسل الوظيفي في مخاطبات القيادات التعليمية ومناقشة محتوي الكتب الدورية الوزراية الخاصة باستعدادات المدارس لبداية الدراسة وكيفية تنفيذ بنودها علي أرض الواقع مع تدعيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات في حينها في اطار تربوي منظم خلال جولات المتابعة.

وأشار إلي  أن التوجيه الفني أحد الدعائم الرئيسية بالعملية التعليمية ودوره محوري في رفع الكفاءة المهنية لمعلمي المواد الدراسية وفي سبيل تحقيق جودة الأداء من أجل رفع المستوي التعليمي للطلاب مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق منظومة تعليمية متكاملة تعالج العقبات الدراسية الطارئة وفق أسس علمية قويمة ورشيدة كفيلة بتخطيها بأسرع وقت وفق الإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية المتاحة.

مطروح محافظة مطروح العام الدراسى الجديد المؤسسات التعليمية موجهي عموم المواد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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