إغلاق مركز لعلاج الإدمان في فيلا بالإسماعيلية

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غلق مركز طبى لعلاج الإدمان مقام بإحدى الفيلات على طريق السويس بنطاق قرية الضبعية وذلك لمخالفته الشروط الصحية ونقل المرضى بهذا المركز لمستشفى القوات المسلحة لإتمام علاجهم.

وشدد المحافظ على المرور الميدانى والتفتيش المستمر على المنشآت الصحية ومراعاة كافة الضوابط والاشتراطات الصحية وعدم التهاون مع أى منشأة تقدم خدمة علاجية للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية صحة الإسماعيلية، حملة مكبرة على الصيدليات بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة ريم صالح مساعد مدير مديرية الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلى، وحررت عدد من المحاضر للصيدليات المخالفة.

وقالت الدكتور ريم صالح، إن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على سوق الأدوية، وبالتنسيق مع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ضمن سلسلة حملات تفتيشية دورية للمتابعة المستمرة على الصيدليات والتى بدأت بمدن فايد، القصاصين، والإسماعيلية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر شرطة لعدم وجود مدير صيدلي، و3 محاضر أدوية مهربة ومغشوشة، كما تمت مراجعة صلاحية الأدوية بالصيدليات والتأكد من استيفائها لكافة الشروط والضوابط؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أسفرت الحملة أسفرت عن غلق إدارى وتشميع 7 صيدليات مخالفة بالقنطرة غرب، حيث يباشرون العمل بدون مدير صيدلى وبدون صيدلى بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥.

وأضافت الدكتورة ريم، أن إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية صحة الإسماعيلية، تقوم بحملات مكثفة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة لضبط سوق الدواء وحماية المرضى، مشيرة لاستمرار سن عدد من الحملات في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت أن إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية صحة الإسماعيلية، لن تسمح بمثل هذه الممارسات وأن حملات لن تتوقف ومؤكد على تكثيف حملاتها على جميع الصيدليات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات، وقد لاقت حملات مديرية الصحة استحسانا كبيرا من أهالي محافظة الإسماعيلية نظرا لأهمية قطاع الصحة وارتباطه بصحة وسلامة المواطنين.

كان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد قال إن هذه الحملات تأتي في إطار إحكام الرقابة على سوق الأدوية والصيدليات العامة بمراكزالإسماعيلية؛ للتأكد من وصول دواء آمن لكل مريض، والاطمئنان على جودة وسلامة مستحضرات الصيدليات المقدَّمة للمواطنين، بالإضافة إلى محاربة الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، والمنتهية الصلاحية بالصيدليات العامة.

وأشار إلى أن استمرار الرقابة الدورية المشددة على الصيدليات ومخازن الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين.