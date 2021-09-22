كفر شكر التعليمية تطلق مبادرة إعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة

أطلقت إدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية مبادرة جديدة لإعادة تدوير المخلفات والرواقد بشتى أنواعها وخصوصا المقاعد المدرسية المتهالكة استعدادا للعام الدراسي الجديد ترشيدا للنفقات طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل والفكر خارج الصندوق وتوفير النفقات للدولة، حيث بدأت المبادرة من المدرسة الثانوية الزراعية بكفر شكر والتي بدأت بالفعل تنفيذ المبادرة داخلها بالجهود الذاتية للمدرسة برئاسة عادل بيصار مدير المدرسة.

إعادة المخلفات إلى مقاعد مدرسة



وقالت هالة عاشور مدير إدارة كفر شكر التعليمية أن المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة وتعليمات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بترشيد الإنفاق واستغلال الإمكانيات المتاحة الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية وراحة الطلاب، موجهة الشكر لكل المساهمين ي المبادرة بمدرسة كفر شكر الزراعية التي بادرت بتفعيل المبادرة، وبدأت بالفعل من خلال إمكانيات المدرسة والعاملين فيها في تدوير كمية كبيرة من المقاعد المتهالكة وإعادتها جديدة لاستغلالها مع بدء العام الدراسي الجديد

أوضحت عاشور في تصريحات صحفية أنه المبادرة تأتي في إطار تفعيل «يلا صيانة»، لصيانة المدارس باستغلال فترة عدم وجود الطلاب في المدارس في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلي ديسكات لاستخدامها مرة أخرى في المدارس.

إعادة المخلفات إلى مقاعد مدرسة



وأضافت عاشور إن إجمالي تكلفة الديسك الواحد تقارب 1000 جنيه ويتم صيانة الديسك الواحد بما يقرب من ١٥٠ جنيها، الأمر الذى يؤدى إلى توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيها للديسك الواحد وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال، مشيرة إلى أن هدف المبادرة استغلال الإمكانات المادية والبشرية وتوفير أجور الطلاب والمعلمين وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة وترشيد النفقات وتدريب طلاب التعليم الفنى الزراعى على الإنتاج والعمل والفكر والابداع فى تدوير المخلفات إلى منتجات تستفيد منها الدولة وتوفر النفقات.