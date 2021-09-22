سقوط أمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل طقس غدًا وقال شاهين أنه من المتوقع ان تشهد حالة الطقس غدا طقس الشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وجنوب سيناء وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 42 في إدفو، ويكون طقس اليوم حارا رطبا في القاهرة الكبري والوجه، وتكون درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة للعظمي.

حالة البحرين

ويميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية وتكون درجة الحرارة العظمى 31 في الإسكندرية وبلطيم ومطروح، ويتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد اليوم على فترات متقطعة وتكون حالة البحر الأحمر بين المضطربة والمعتدلة، بينما البحر المتوسط يكون معتدلا.

توقعات درجات الحرارة غدا

ونوه شاهين إلى أنه ستنخفض متوسطات درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة حتى يوم الاثنين المقبلة بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتشهد حالة الطقس غدًا الخميس انخفاضًا في درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة بدرجتين لتصل إلى 35 للعظمي و37 للمحسوسة وتصل إلى 39 للعظمي في جنوب الصعيد، و35 في جنوبه، و35 في جنوب سيناء و29 في السواحل الشمالية تكون درجات الحرارة في الأقصر 42-27، أسوان 42-27، الفيوم 37-26، قنا 42-26، سوهاج 39-24، أسيوط 38-24، بني سويف 37-26 درجة وتكون في الوادي الجديد 42-27، المنيا 38-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، شلاتين 40-27 درجة.

شبورة مائية صباحا

وأشار شاهين إلى استمرار الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطريق السريعة المتجهة للقاهرة الكبري ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بما يعمل على التلطيف من درجات الحرارة وتنشط الرياح على عدد من المناطق بما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة النسبية.

سقوط أمطار خفيفة

ولفت شاهين إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة ( 30% تقريبا) وتسقط أمطار خفيفة خلال حالة الطقس غدًا الخميس والجمعة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتتكون السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري بما يؤدي إلى تلطيف الأجواء.