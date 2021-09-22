الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إنجي أمين تنتظر مولودها الأول وتعلن عن اسمه

انجي امين
انجي امين

تعيش الفنانة إنجي أمين نجمة برنامج المواهب الغنائية ذا فويس حالة من السعادة، لاقترابها من إنجاب طفلها الأول الذى سترزق به بعد أسابيع قليلة.

إنجي حاليا في الشهر السادس من أشهر الحمل، وقررت أن تطلق على مولودها الجديد اسم «زين الدين»، وكانت قد نشرت منشور له عبر صفحتها الشخصية بالفسبوك وقائلة «بحبك يا أغلى من روحى يا قلب ماما يا زين الدين زين عمرى».

إنجي أمين 

البوم لعبة مكسرة هو الاول لها 

إنجي سبق لها وأن طرحت ألبوم غنائي بعنوان "لعبة مكسرة" من إنتاجها، ويضم 8 أغاني وهم ":لاقيه كل حاجة، أميرة الإحساس، عندي خطة، هان عليه، طير عقلي، لعبة مكسرة، مجنونة به، بحبك"، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عاطف، خالد منير، إسلام فرغلي، أحمد المالكي، عمرو المصري، أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقى الألبوم الهامى دهيمه، وألحان أحمد البرازيلي، وميكس، وماستر ماهر صلاح، ثم أعادت طرحه بنسخة جديدة مع بداية عام 2020.

انجي امين تخرجت من برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس 

"إنجي" كانت قد شاركت فى برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، فى نسخته الأولى التى ضمت كلا من الفنانين شيرين عبدالوهاب وكاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، وضمتها الفنانة شيرين عبدالوهاب لفريقها وخرجت من المرحلة قبل الأخيرة.

اخر اعمال انجي امين الغنائية 

يذكر أن أخر أعمال إنجي أمين، فيديو كليب اغنية  "مالك يا شاب"، الذي طرحته عبر قناتها علي يوتيوب وحقق نسب مشاهدة كبير، والكليب من إخراج ميدو منيب رؤية فنية إنجي أمين مدير تصوير مصطفى أحمد، مخرج منفذ عمرو رشيد، ووتعاونت إنجي في أغنية "مالك ياشاب" مع الشاعر سامح فرج، الملحن حسين محمود والموزع جمال فتحي وبافلي، وهي من إنتاج شركة "NGmedia" وشركة "pause".

ذا فويس شيرين عبدالوهاب كاظم الساهر انجاب صابر الرباعي فيديو كليب برنامج اكتشاف المواهب

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