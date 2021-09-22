«ذا ناشونال» تبرز كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبرزت تقارير دولية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، مشيدة بحرص مصر على الحفاظ على مواردها المائية وتأكيدها على أهمية نهر النيل بالنسبة لها، إلى جانب رفضها سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وباتت الآن تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما ثمنت التقارير جهود الحكومة المصرية لمكافحة خطر الإرهاب وتشديدها على ضرورة محاسبة الدول التي ترعى الإرهابيين وتحتضنهم وتوفر لهم الدعم.

وسلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس انتقد إثيوبيا بسبب موقفها السلبي وأسلوبها الأحادي الذي تنتهجه على مدار عقد كامل من المفاوضات المتعثرة فيما يخص أزمة سد النهضة، ما يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر كونه شريان الوجود الوحيد، موضحة أن بناء سد النهضة سيقلل بشكل كبير من حصة مصر من مياه النيل، التي تعتمد عليه في كل احتياجاتها المائية تقريبا، حيث أن أي خفض كبير في تلك الحصة يؤدي إلى تكبد مئات الآلاف من الوظائف وإحداث خلل في توازن الإمدادات الغذائية الدقيق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إن حصة بلاده من مياه النيل كانت ولا تزال قضية وجودية، مضيفًا "كان نهر النيل شريان الحياة الوحيد لمصر عبر التاريخ وهذا ما يفسر القلق العميق الذي شعر به المصريون بشأن سد النهضة الإثيوبي".

ونوهت إلى أن إثيوبيا ترفض لسبب غير مفهوم التعامل بإيجابية مع مفاوضات سد النهضة مع دولتي المصب مصر والسودان، مبينة أن السيسي وصف أديس أبابا بأنها "اختارت سياسة الأحادية وفرض الأمر الواقع الذي باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وقالت "ذا ناشونال" إن مصر والسودان يضغطان على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وآليات التعامل مع الجفاف والنزاع في المستقبل، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب.

وتابعت أن السودان يريد من إثيوبيا أن تشاركها البيانات الخاصة بتشغيل السد في الوقت المناسب لتجنب الفيضانات المدمرة والسماح بسدود توليد الطاقة الخاصة بها على نهر النيل.