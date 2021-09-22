الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تتبرع بـ 115 ألف جرعة لقاح فايزر إلى طاجيكستان

لقاح فايزر
لقاح فايزر

تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) لطاجيكستان مكونة من 115 ألف جرعة، ومن المنتظر وصول باقي الجرعات خلال الأيام القادمة ليصبح المجموع 325 ألفا و260 جرعة.

وذكر بيان صحفي للسفارة الأمريكية في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، أنه تسليم لقاح فايزر إلى طاجيكستان يشكل جزءا من تبرع حكومة الولايات المتحدة بـ500 مليون جرعة آمنة وفعالة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لبرنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى 5ر1 مليون جرعة من لقاح موديرنا تبرعت بها الولايات المتحدة لطاجيكستان في 26 يوليو الماضي، بحسب موقع آسيا بلس الإخباري الطاجيكي.

كما زود برنامج كوفاكس طاجيكستان أيضا بــ 461 ألفا و440 جرعة من لقاح استرازنيكا من خلال شحنات مُتعددة.

وقال سفير الولايات المتحدة في طاجيكستان جون مارك بوميرسهايم تعليقا على وصول شحنة فايزر إن:" إمداد اللقاح الإضافي هذا سينقذ المزيد من الأرواح أنا فخور بالعمل مع حكومة طاجيكستان في مكافحة الوباء بالعمل معا يمكننا وقف هذه الآفة القاتلة وإعادة بناء اقتصادنا سنستمر في مساعدة شعب طاجيكستان على دحر هذا الفيروس، ومعا سنتغلب على هذه الأزمة".

لقاح فايزر طاجيكستان أمريكا دوشنبه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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