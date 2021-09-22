الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة قناة السويس: توسعات جديدة في الكلية المصرية الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الكلية المصرية الصينية منذ انشائها وضع رؤيتها لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى مواجهة التطوير السريع فى كافة العلوم التكنولوجية نحو تخريج كوادر تقنية متميزة ومدربه على أحدث التطبيقات التكنولوجية لسد حاجة مشروعات التنمية فى منطقة قناة السويس وسيناء وخارجها، مشيراً أن الكلية تعد الأولي من نوعها في مصر ونموذجاً للكليات التقنية على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعه للكلية المصرية الصينية بمقرها بالجامعة القديمة وكان فى استقباله الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمهندس حمدى عبد الخالق أمين الكلية .

هذا وأعلن زكي عن افتتاح مبنى الورش للكلية بالتعاون مع جمعية مصر الخير استعدادا لاستقبال الأجهزة بمنحة صينية بـ 10 ملايين دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا افتتاح مبنى الميكاترونكس الذى يضم تسعة قاعات ومعملين حاسب آلى وقاعات تدريس وكافيتريا بالدور الأخير.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية أن 91 طالبًا أدوا امتحانات القدرات هذا العام، مشيرا إلى أن الفرق الثانية تضم 97 طالبًا وطالبة، الفرقة الثالثة 81 طالبًا وطالبة أما الفرقة الرابعة 73 طالبًا وطالبة وتضم الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، ثلاث أقسام، وهى قسم الاتصالات وقسم الإلكترونيات وقسم ميكاترونك.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية، إلى جانب دراسة «الصينية» كلغة ثانية، كما أن الجانب التطبيقي بها يتراوح بين نسبة 60-70% من إجمالي الساعات الدراسية، ومدة الدراسة بها لنيل درجة البكالوريوس 4 سنوات.

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