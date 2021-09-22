بعد أحمد سعد.. «الفلاشة» تُعاقب عفرتو ومروان موسى ومحمود معتمد

قرر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الأربعاء، منع التعامل مع عفرتو ومروان موسى؛ لأنهما ليسا أعضاء ولم يحصلا على تصاريح، بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

وجاء في بيانالنقابة إنه “تقرر منع التعامل مع ريشا وكوستا حيث إنهما ليسا من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء، وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة”، مضيفًا “ومنع التعامل مع محمود معتمد لكونه ليس عضًو بالنقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشه، وتبلغ كافة الجهات بهذا القرار للتعاون والمساعد”.

وكان نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، قد أصدر قرارت حازمة بشأن تطبيق قرارعدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد، بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي، بطريقة البلاي باك، واصحابه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك، وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين الذي تواصل مع مجلس الإدارة.

وأكد أنه لاتهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة وفي حالة التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقًا للقانون.

ولفت “شاكر”، إلى أن هذا القرار عام ويطبق علي جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز، وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء، كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطويرمنظوماتها الخدمية لأعضائها.