الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات اعتداء مسجل خطر على فتاة لسرقتها بالمعادي

اعتداء
اعتداء

كشفت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعدي عنصر إجرامي على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه بمنطقة المعادي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" ، ما يفيد تعدي أحد الأشخاص على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كشف ملابسات المعادى فتاة مسجل مديرية امن القاهرة منطقة المعادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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