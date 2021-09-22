الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بيت الزكاة يساهم بـ 150مليون جنيه لتوفير علاج الضمور العضلي للأطفال

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

ساهم بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمبلغ 150 مليون جنيه في مبادرة "أمل في بكرة" لتوفير علاج الضمور العضلي للأطفال.

وجاءت مساهمة البيت في هذه المبادرة استكمالا للدور الذي يقوم به في دعم المنظومة الصحية، وعلاج غير القادرين من خلال العديد من المشاريع المشتركة مع وزارة الصحة والسكان.

وتم صرف المبلغ الذي ساهم به بيت الزكاة والصدقات لصالح وزارة الصحة والسكان التي ستتولي توفير العلاج اللازم لمرضي الضمور العضلي من الأطفال.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات المصري على صرف أموال الزكاة والصدقات في قنواتها الشرعية، ومن ضمنها برنامج "صحة" الذي يندرج تحت  مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

ويذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري صدر قرار بإنشائه في عام 2014 تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويعمل على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وعمل منذ ذلك الوقت على دعم مستحقي الزكاة والصدقات في كافة محافظات مصر وفي مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

كان  صندوق تحيا مصر  أطلق مبادرة أمل في بكرة وذلك للمشاركة في المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال.

وفي هذا السياق خصص الصندوق حساب رقم 037037 – أمل في بكرة للمساهمة في توفير علاج وأدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة ومنها الضمور العضلي للأطفال.

كان تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر قد صرح بأن الصندوق يعد ترجمة لرؤية  الرئيس عبدالفتاح السيسي في وجود أداة معاونة للدولة تحمل الأمل للمصريين، عبر حلول مرنة، للمشكلات التي تتصدى لها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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