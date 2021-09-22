ضبط 15 توكتوك مخالفة في شوارع طنطا

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 15 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة.

وكانت إدارة مرور الغربية، قد نظمت حملة لضبط مركبات التوكتوك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين، و ذلك في إطار الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفر الزيات والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل، طبقاً لتوجيهات محافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.