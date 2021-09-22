الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي للحد من «الشيشة»

الشيشة
الشيشة

استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم “الشيش” بكثافة في المقاهي والكافيهات مجددًا، ويأتي ذلك بالرغم من اقتراب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وإهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عطوة، في بيان لها، إن هناك حالة تراخي من جانب الأجهزة المعنية بشأن حملات الرقابة والتفتيش على “القهاوي والكافيهات” تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة في استخدام “الشيش” في الكافيهات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن “الشيشة” تُساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة ونحن مقبلون على الموجة الرابعة من كورونا ومع ارتفاع حالات الإصابة والتي تستوجب ضرورة الحرص الشديد وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن لـ"الشيشة" أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في التهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه يجب التحرك السريع نحو ضبط الكافيهات المخالفة وتطبيق العقوبات وغلق الكافيهات المخالفة.

 

رئاسة مجلس الوزراء المحال العامة مواجهة كورونا مايسة عطوة لإجراءات الإحترازية الموجة الرابعة من كورونا الشيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي.. مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات مهمة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

الآن لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021.. وكيفية تقديم التظلمات

وزيرة الصحة: 830 مركزا لتلقي لقاحات كورونا.. و«معا نطمئن» تغطي 18 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟