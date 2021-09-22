برلمانية تطالب بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي للحد من «الشيشة»

استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم “الشيش” بكثافة في المقاهي والكافيهات مجددًا، ويأتي ذلك بالرغم من اقتراب الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وإهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عطوة، في بيان لها، إن هناك حالة تراخي من جانب الأجهزة المعنية بشأن حملات الرقابة والتفتيش على “القهاوي والكافيهات” تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وعدم تطبيق العقوبات الصارمة في استخدام “الشيش” في الكافيهات مرة أخرى.

وأشارت إلى أن “الشيشة” تُساعد بشكل كبير في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة ونحن مقبلون على الموجة الرابعة من كورونا ومع ارتفاع حالات الإصابة والتي تستوجب ضرورة الحرص الشديد وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت أن لـ"الشيشة" أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في التهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه يجب التحرك السريع نحو ضبط الكافيهات المخالفة وتطبيق العقوبات وغلق الكافيهات المخالفة.