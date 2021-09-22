الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. طرح فيلم «عروستي» لأحمد حاتم وجميلة عوض بدور العرض

فيلم عروستي
فيلم عروستي

تطرح اليوم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "عروستي" الفيلم بدور العرض المصرية ليدخل العمل ضمن سباق الأفلام المعروضة منذ بداية موسم الصيف السينمائي بعد أن أفرجت الشركات المنتجة للأعمال السينمائية عنها هذا الموسم بعد تأجيلها اكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وأقامت الشركة المنتجة للفيلم عرضا خاصا للعمل أول أمس الإثنين بمدينة الشيخ زايد بحضور جميع أبطاله وعدد من النجوم والنقاد والإعلاميين بينما غاب عن العرض بطل الفيلم أحمد حاتم لتواجده في دبي. 

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم السينمائي الجديد "عروستي " تصنيفًا عمريًا يندرج تحت فئة جمهور عام. 

وقررت الشركة المنتجة للفيلم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في القاهرة والمحافظات  في 72 دور عرض على مستوى الجمهورية.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم الرومانسي الكوميدي "عروستي" قد أطلقت  إعلانه الرسمي للمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب عرضه يوم 22-9 في دور العرض.

الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

أبطال فيلم "عروستي" 

الجدير بالذكر أن فيلم "عروستي" سيطرح بدور عرض السينما التجارية يوم 22 في شهر سبتمبر الجاري، وهو من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي.

والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولىMAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

قصة الفيلم 

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.

عروستي فيلم عروستي موعد عرض فيلم عروستي عروستي احمد حاتم وجميلة عوض أفلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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