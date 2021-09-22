ضبط عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في المرج

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين وراء ترويج المواد المخدرة على المدمنين في منطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات نجح مباحث المرج بقيادة المقدم أحمد قدري في ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك أحدهما" بدائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.