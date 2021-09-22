الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في المرج

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين وراء ترويج المواد المخدرة على المدمنين في منطقة المرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة  ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات نجح مباحث المرج بقيادة المقدم أحمد قدري في ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك أحدهما" بدائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات منطقة المرج ترويج المواد المخدرة ضبط عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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