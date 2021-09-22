الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يلاحق تجار المخدرات في حملات موسعة بالشرقية والإسماعيلية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والقائمين على ترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمحيط سكنه وبحوزته " كمية من مخدر البانجو، فرد محلى، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه .

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالشرقية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين، فرد محلى، طلقة من ذات العيار ، مبلغ مالي، هاتفان محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين ، مبلع مالي، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات المواد المخدرة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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