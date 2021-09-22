الإمارات تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها شعبه

أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، محاولة الانقلاب في السودان وأكدت دعمها شعبه.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات ترفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار.

وجددت تضامن دولة الإمارات والتزامها بوقوفها إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته والوحدة الوطنية.

كما أكدت التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بما يحقق آمال وطموحات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.

يأتي هذا فيما قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، غداة إفشال المحاولة الانقلابية أمس: اتخذنا خطوات مهمة في طريق بناء منظومتنا الأمنية.

وتابع: الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره، والقوات السودانية أصبح لديها بنية تحتية تدريبية جيدة وملائمة.

وأضاف: هناك من يريد بث الفرقة في صفوف قواتنا المسلحة، وتابع: حدة القوات المسلحة هي وحدة السودان وتماسكنا هو تماسك السودان.

وتابع: واجبنا هو تحقيق أحلام الشعب السوداني بمشاركة كافة القوى الوطني، وأضاف: لا توجد حكومة منتخبة ونحن أوصياء على الحفاظ على أمن الوطن.

وأضاف: أقول للسياسيين إن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الانقلابية.

يأتي هذا فيما أدانت الولايات المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له إن الولايات المتحدة تواصل دعم السودان في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد وتدعو لمحاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قانونية عادلة.

وأشار إلى أن واشنطن تدين أي تدخل خارجي يهدف إلى التضليل الإعلامي والإضرار بإرادة الشعب السوداني.

وذكر أن الولايات المتحدة، إلى جانب جهات دولية أخرى، توجه مساعدات كبيرة حتى يتمكن السودان من تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية كما ستعمل على تعزيز هذا الدعم مع إحراز السودان تقدما مستمرا في انتقاله الديمقراطي.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكرى التي خطط لها.