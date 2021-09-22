الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الثلاثاء على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكدت تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً.

يأتي هذا فيما قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، غداة إفشال المحاولة الانقلابية أمس: اتخذنا خطوات مهمة في طريق بناء منظومتنا الأمنية.

وتابع: الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية مكرسة لحماية وحدة السودان واستقراره، والقوات السودانية أصبح لديها بنية تحتية تدريبية جيدة وملائمة.

وأضاف: هناك من يريد بث الفرقة في صفوف قواتنا المسلحة، وتابع: حدة القوات المسلحة هي وحدة السودان وتماسكنا هو تماسك السودان.

وتابع: واجبنا هو تحقيق أحلام الشعب السوداني بمشاركة كافة القوى الوطني، وأضاف: لا توجد حكومة منتخبة ونحن أوصياء على الحفاظ على أمن الوطن.

وأضاف: أقول للسياسيين إن القوات المسلحة هي من أجهضت المحاولة الانقلابية.

يأتي هذا فيما أدانت الولايات المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له إن الولايات المتحدة تواصل دعم السودان في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد وتدعو لمحاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قانونية عادلة.

وأشار إلى أن واشنطن تدين أي تدخل خارجي يهدف إلى التضليل الإعلامي والإضرار بإرادة الشعب السوداني.

وذكر أن الولايات المتحدة، إلى جانب جهات دولية أخرى، توجه مساعدات كبيرة حتى يتمكن السودان من تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية كما ستعمل على تعزيز هذا الدعم مع إحراز السودان تقدما مستمرا في انتقاله الديمقراطي.

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكرى التي خطط لها.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن بيرتس أكد إدانة الأمم المتحدة لأي محاولة انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة، كما جاء في الوثيقة الدستورية.

وشدد على رفض الأمم المتحدة لأية دعوات للقيام بانقلاب عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر، مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان.

أكد ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة في الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي.

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية انقلاب السودان السودان انقلاب فاشل الخرطروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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