الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية  لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح ‏بأنهم قادمين على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا ‏الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف ‏بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.‏

كما قدم  الشكر لكل  القائمين على العملية التعليمية وإسهامهم في تحقيق رسالة الأزهر، قائلًا:" كل الشكر ‏والتقدير على جهدكم وتفانيكم في العمل.. أديتم واجبكم على أكمل وجه"، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط ‏http://natiga.azhar.eg/results.html.

واعتمد  وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021 م.

كما اعتمد فضيلته نتيجة امتحانات الدور الأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الأزهر الشريف الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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