البورصة تسترد جزءًا من خسائرها في مستهل تعاملات اليوم

ارتدت مؤشرات البورصة، تصاعديًا بنحو محدود في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة عاتية من التراجعات، عصفت بالأسهم والمؤشرات منذ نهايات الأسبوع الماضي وحتى أمس الثلاثاء .

واسترد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" جزءًا طفيفًا من خسائره بلغت نسبتها 0.22% ليصل إلى مستوى 10521 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12823 نقطة، و ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 4110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3550 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 57669 سهم، 7.5 مليون سهم، 53.4 ألف سهم، 14 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، الدلتا للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، برايم القابضة للاستثمارات المالية 3500 سهم، 537472 سهم، 448 سهم، 100 ألف سهم، 135878 سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7 آلاف سهم، 86091 سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم.

وأعلنت شركة الدلتا للتأمين، شراء المساهم الشركة القابضة المصرية الكويتية عدد 537.5 ألف سهم بسعر 45.18 جنيه بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 61.514% إلى 63.22%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

على جانب آخر، قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إنه في ظل سياسة الشركة نحو تنشيط المبيعات وبخاصة التصدير، قامت الشركة من بداية السنة المالية وحتى تاريخه بتصدير كمية 157 ألف طن يوريا، وقامت بغزو أسواق جديدة واعدة مثل شرق أفريقيا، رومانيا، البرتغال مما يترتب عليه تحقيق الشركة لإيرادات بالعملة الصعبة تساهم في سداد التزامات الشركة وتحقيق فائض من النشاط الإنتاجي.

في سياق منفصل أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات الحصول على قرض بمبلغ 260 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية لتمويل المشروعات الجديدة.

وأعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تحقيق الشركة إيرادات بلغت 54 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 56.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 200.2 مليون جنيه مقارنة مع 328.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%.