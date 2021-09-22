الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتقادات لأسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن

عمرو دياب
عمرو دياب

أصبح حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العقبة بالأردن الأكثر جدلا خلال الساعات الماضية بسبب أسعار التذاكر التي نفدت قبل الحفل المقرر إقامته منتصف الشهر المقبل، ضمن حملات تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشن عدد من الأردنيين هجوما على الجهة المنظمة للحفل بسبب ارتفاع التذاكر بطريقة مبالغة، حيث وصلت أعلى فئة في الحفل إلى 423 دولار أي ما يعادل 6.5 ألف جنيه مصري وهي أسعار عالية، ونظرا لما للهضة عمرو دياب من شعبية جارفة في الأردن لم يستطع عدد كبير من محبيه دفع ثمن التذكرة لحضور الحفل.

وعلى صعيد آخر يستعد عمرو دياب خلال الشهر المقبل لطرح أحدث أغنياته التي نشر بوسترها باسم 
"أذواق"، وهي من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى، وتحمل عددا من المفاجآت.

وأحيا النجم عمرو دياب الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة الذي ظهر خلاله بإطلالة كاجوال ولوك جديد.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى ميدلي مجمع من أشهر أغنياته القديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، بعد تشويق الجمهور لأغنيته الأخرى أذواق.

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