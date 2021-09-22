الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عقد 4 جلسات لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد الأسبوع المقبل

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تعقد نقابة المحامين، 4 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.


وحددت النقابة المواعيد كالتالي، الجلسة الأولى لنقابات «جنوب القاهرة   ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس»، في يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

- الجلسة الثانية لنقابات: «حلوان ـ الجيزة ـ 6 أكتوبر ـ الإسكندرية ـ مطروح  ـ كفر الشيخ»، في يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

- الجلسة الثالثة لنقابتي: «المنوفية ـ طنطا ـ المحلة الكبرىى ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة»، في يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

- الجلسة الرابعة لنقابتي: «دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر»، في يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

- تشكيل لجنة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019  وما حواه من ملاحظات ومخالفات ، وتنفيذاً لملاحظات الجهاز  بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وقرر نقيب المحامين تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة ، وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كافة الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020 ، بعد انتهاء العطلة القضائية عملا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.

القاهرة الجديدة نقيب المحامين نقابة المحامين الجهاز المركزى للمحاسبات المحامين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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