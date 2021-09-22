الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب: تفعيل التدريب البرلماني للنواب يُثقل خبراتهم

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدورات البرلمانية التي يعقدها معهد التدريب البرلماني بتوجيهات من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تهدف في المقام الأول للارتقاء بمهارات الأعضاء، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويصبح لدينا عضو برلماني ذو خبرة له باع في العمل النيابي وواجهة مشرفة للدولة المصرية أمام البرلمانات الدولية.

ووجه محسب، الشكر لرئيس مجلس النواب، والنائبين المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، لدورهم في تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب، لما سيعود على الأعضاء من إثقال لخبراتهم البرلمانية والتدريب حول توظيف الأدوات البرلمانية والتواصل مع السلطة التنفيذية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي وما سيعود على الحياة السياسية والبرلمانية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين فى نفس الوقت.

ولفت إلى أن المادة 418 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على"ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".

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