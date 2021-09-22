لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد تقديم التظلمات عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

رابط تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

يستطيع طلاب الدور الثاني من المرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن يرغبون في تقديم تظلم على نتائجهم استخدام الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لهذا الغرض من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يحصل الطالب على نصف درجات المادة إلا إذا كان قد تقدم الطالب باعتذار عن دخول المادة في الدور الأول بسبب عذر قهري فيحصل على درجات المادة كاملة، وذلك لتسهيل إجراءات التقديم لحصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات ليتم توزيعه على الكلية المرشح إليها وفقا لقواعد مكتب التنسيق التي تعتمد على المجموع والتوزيع الجغرافي ووجود أماكن شاغرة بالكلية المرغوب بها.

خطوات تقديم تظلمات طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

يمكن تقديم تظلمات على درجات مواد الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التظلمات التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تقديم التظلمات

تحديد تشعيب الطالب (علمي، أدبي)

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات

اختيار المواد المتظلم عليها في امتحانات الدور الثاني

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رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة

موعد تقديم تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة

يشغل موعد تقديم تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 22 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر لتقديم التظلمات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.