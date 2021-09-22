الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كورونا» يُغلق مدينة هاربن الصينية جزئيًا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

تقرر إغلاق مدينة هاربن بشمال شرق الصين، جزئيا، بعد تسجيل حالات إصابة بـ"كوفيد-19" انتقلت محليا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير .
وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء، أن ثلاث حالات من 16 حالة جديدة انتقلت محليا في الصين، وتم تسجيلها أمس كانت في هاربن عاصمة إقليم هيلونجيانج. 

وكانت المرة السابقة التي تم فيها تسجيل حالات انتقلت محليا في المدينة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة في الرابع من فبراير .
وتُعرف هاربن بشتائها البارد الذي تنخفض فيه درجات الحرارة لما يصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وقد تعهدت سلطاتها اليوم الأربعاء بإتمام حملة فحص مبدئي تشمل كل المدينة بحلول يوم غد وطلبت من السكان الامتناع عن الخروج من منازلهم إلا لضرورة إلى أن تظهر نتائج الفحوص.
كانت المدينة قد طلبت بالفعل من السكان تجنب الخروج منها إلا لضرورة، وقالت إن على من يغادرها أن يقدم نتائج فحص سلبية في غضون 48 ساعة من المغادرة.
وقال التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء إنه تقرر إقفال الأماكن المغلقة مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية وقاعات لعبة الماجونغ الصينية، كما صدرت تعليمات للمواقع السياحية بالحد من أعداد الزائرين إلى نصف طاقتها الاستيعابية.
وذكر التلفزيون في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء أن المدينة ستوقف أيضا الدراسة بالفصول في كل مراحل التعليم المدرسي لمدة أسبوع اعتبارًا من الأربعاء.
وفي إقليم فوجيان، سجلت مدينتا شيامن وبوتيان 13 إصابة جديدة إجمالًا أمس الثلاثاء وفقا للجنة الصحة الوطنية، انخفاضا من متوسط الحالات اليومية في الأسبوع الماضي.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 95851 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

بكين مدينة صينية كوفيد-19 الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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