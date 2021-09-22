الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 10 آلاف سيجارة مجهولة المصدر غرب الإسكندرية

سجائر
سجائر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10 آلاف سيجارة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات غرب المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق غرب المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط علب مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة سيجارة، بمنطقة أبو يوسف غرب المدينة.
وضبط 500 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي 10000 سيجارة بأحد المحلات فى الكيلو 21 دائرة قسم شرطة العامرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 19530 سيجارة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات غرب المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تحقيق النيابة المواطنين قسم شرطة تحف بالاسكندرية حملات اجراءات جمال المهر

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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