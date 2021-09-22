لجنة ميدانية لتلقي تظلمات أهالي عزبة «أبو قرن» بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمالها الخاصة بإزالة العشوائيات صاحبة الخطورة، بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لتوجيهات من القيادة السياسية، للتخلص الكامل من العشوئيات الخطرة العام الجاري.

أهالي عزبة أبو قرن

وتفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة.

أهالي عزبة أبو قرن

وقالت نائب المحافظ، إن أعمال الإزالة الجارية، أسفرت عن الانتهاء من 671 عقارًا وإخلاء 1741 أسرة، مشيرة إلى أنه تم تسكين جميع المستحقين بوحدات بديلة جاهزة بمشروع "معًا" بحي السلام.

أهالي عزبة أبو قرن

ومن جانبه، أكد رئيس حي مصر القديمة اللواء خالد شحاتة، على مواجهة كافة التحديات والسلبيات التي تواجهه العمل، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق العدالة في إحقاق الحقوق للمواطن من خلال لجنة تظلمات ميدانية مقرها موقع الإزالة.

أهالي عزبة أبو قرن

ولفت إلى أهمية حق المواطن في طلب حقه وتقديم تظلم لتأكيد وإثبات أحقيته في الوحدة، في إطار قانوني، موضحًا أن هناك لجنة ميدانية للتظلمات تمارس عملها بموقع الإزالة مهمتها فحص جميع المستندات المقدمة من المتضرر.

عزبة أبو قرن

عزبة أبو قرن

عزبة أبو قرن

أهالي عزبة أبو قرن

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IMG-20210922-WA0012

أهالي عزبة أبو قرن

عزبة أبو قرن

أهالي عزبة أبو قرن