الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

71 وفاة و10454 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 10454 حالة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 12455 إصابة.  
وسجل المعهد 71 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 83 وفاة يوم الأربعاء الماضي.
وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفصا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن، منذ يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، اليوم الأربعاء، مجددا، حيث سجل اليوم 65 إصابة نزولا من 5ر68 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و160 ألفا و970 حالة.
يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون ثان/يناير عام .2020
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 93 ألفا و123 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و921 ألفا و500 شخص.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

برلين المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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