«السلع التموينية» تبت في مناقصة زيت مستورد اليوم

تبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مناقصة زيت مستورد رقم (7) لعام 2022-2021 كمية 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من15 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021، أو من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2021، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

وكانت قد اشترت الهيئة 10 آلاف طن متري من زيت الصويا، بسعر 1,310 دولار للطن المتري (وصال للشحن) في مصر، من مدينة (Belluno) الإيطالية، على أساس الدفع الفوري، للتسليم في الفترة من 20 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

في الوقت نفسه، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 19 ألف طن متري من زيت عباد الشمس المستورد، بسعر 1,240 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (وصال للشحن) في مصر، على أساس الدفع الفوري، من شركة (Viterra) الكندية لمعالجة الحبوب.

وكانت قد سجلت أسعار الجملة لزيت الطعام اليوم بالسوق المحلي استقرارًا، حيث استقرت أسعار زيت الذرة، ليبلغ سعر طن زيت الذرة الخام نحو 18,000 جنيهًا، كما استقرت أسعار طن زيت الذرة المكرر عند 23,800 جنيهًا، وأيضًا شهدت أسعار زيت الأولين استقرارًا عند 20,600 جنيهًا للطن، كما كما ثبت سعر طن زيت الصويا عند 21,600 جنيهًا للطن ، واستقر أيضًا سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند 24,300 جنيهًا للطن.

و تراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي، لتداول شهر أكتوبر، في إغلاق الجلسة المسائية لتداولات بداية الأسبوع، في بورصة المشتقات الماليزية، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر انخفاضًا عند 1160 دولار للطن، بانخفاض 10 دولارات ، بنسبة 0.86%.

وسجلت أيضًا العقود الآجلة لزيت النخيل، انخفاضًا في إغلاق جلسة امس في بورصة المشتقات الماليزية، لعقد التداول أكتوبر، لتسجل 1157.50 دولارًا للطن، بانخفاض 10 دولارات، بنسبة 0.86%.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت الصويا في الجلسة التمهيدية لتداولات جلسة أمس، في بورصة شيكاغو للتجارة، لينخفض سعر عقد أكتوبر للتداول بنحو 0.81 سنتًا، ليسجل 55.48 سنتًا للرطل، بنسبة انخفاض 1.44%.