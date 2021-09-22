الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تبت في مناقصة زيت مستورد اليوم

سلع تموينية
سلع تموينية

تبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مناقصة زيت مستورد رقم (7) لعام 2022-2021 كمية 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد فترة وصول من15 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021، أو من 1 ديسمبر إلى 15 ديسمبر 2021، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

وكانت قد  اشترت الهيئة 10 آلاف طن متري من زيت الصويا، بسعر 1,310 دولار للطن المتري (وصال للشحن) في مصر، من مدينة (Belluno) الإيطالية، على أساس الدفع الفوري، للتسليم في الفترة من 20 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

في الوقت نفسه، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 19 ألف طن متري من زيت عباد الشمس المستورد، بسعر 1,240 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (وصال للشحن) في مصر، على أساس الدفع الفوري، من شركة (Viterra) الكندية لمعالجة الحبوب.

وكانت قد سجلت أسعار الجملة لزيت الطعام اليوم بالسوق المحلي استقرارًا، حيث استقرت أسعار زيت الذرة، ليبلغ سعر طن زيت الذرة الخام نحو 18,000 جنيهًا، كما استقرت أسعار طن زيت الذرة المكرر عند 23,800 جنيهًا، وأيضًا شهدت أسعار زيت الأولين استقرارًا عند 20,600 جنيهًا للطن، كما كما ثبت سعر طن زيت الصويا عند 21,600 جنيهًا للطن ، واستقر أيضًا سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند 24,300 جنيهًا للطن.

و تراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي، لتداول شهر أكتوبر، في إغلاق الجلسة المسائية لتداولات بداية الأسبوع، في بورصة المشتقات الماليزية، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر انخفاضًا عند 1160 دولار للطن، بانخفاض 10 دولارات ، بنسبة 0.86%.

وسجلت أيضًا العقود الآجلة لزيت النخيل، انخفاضًا في إغلاق جلسة امس في بورصة المشتقات الماليزية، لعقد التداول أكتوبر، لتسجل 1157.50 دولارًا للطن، بانخفاض 10 دولارات، بنسبة 0.86%.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لزيت الصويا في الجلسة التمهيدية لتداولات جلسة أمس، في بورصة شيكاغو للتجارة، لينخفض سعر عقد أكتوبر للتداول بنحو 0.81 سنتًا، ليسجل 55.48 سنتًا للرطل، بنسبة انخفاض 1.44%.

الهيئة العامة للسلع التموينية زيت عباد الشمس السوق المحلي تسهيلات الإيطالية تسهيلات موردين الدفع الفوري مناقصة زيت مستورد زيت عباد الشمس المكرر زيت الذرة الخام الجلسة المسائية 10 آلاف طن الماليزي العقود الآجلة لزيت النخيل مصلحة الهيئة زيت الصويا زيت عباد الشمس المستورد أسعار الجملة لزيت الطعام أسعار زيت الأولين سعر طن زيت عباد الشمس سعر طن زيت عباد الشمس المكرر أسعار العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

نشاط الرئيس السيسي ورحيل المشير طنطاوي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين