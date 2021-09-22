مجلس إدارة البورصة ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

دقيقة حداد في بداية جلسة اليوم بعد إعلان الحداد العام

تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية، بخالص العزاء للشعب المصري والمؤسسة العسكرية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والمحزونون على فراقه الصبر والسلوان.

ولذا قررت إدارة البورصة المصرية أن تكون أول دقيقة لجلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 22/09/2021 دقيقة حداد، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً بعد إعلان رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.