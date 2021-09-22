محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة «توكتوك» بدار السلام.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال عبد العال السمري، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توكتوك" بمنطقة دار السلام.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "م.م"، تهمة قتل المجنى عليه "أ. م"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهمًا إياه أن يعينه على نقل متاع، وما إن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض "مطواة" ومقيدًا إياه بحبل، وخشيةً افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.

وقد كان قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهي أنه في ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هاربًا.

واعترف المتهم أمام النيابة، بأنه وعلى إثر تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظرًا لصغر سنه وضآلة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، والصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضًا وقيده بحبل أعده مسبقًا، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هاربًا.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.