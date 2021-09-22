حمدوك يتطلع إلى الدعم المستمر من الولايات المتحدة للشعب السودانى

أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عن تطلعه للدعم المستمر من حكومة الولايات المتحدة للشعب السوداني الساعي حثيثا نحو الديمقراطية وسيادة حُكم القانون.



كما أعرب حمدوك، عن شكره العميق للرئيس الأمريكي جو بايدن لاحتفائه الكبير خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنضالات الشعب السوداني المستمرة لأكثر من عامين للمطالبة بتحقيق شعارات ثورته بالحرية والسلام والعدالة، حيث قدموا في سبيل ذلك كل شئ.

وعلى صعيد آخر، أدانت النيابة العامة السودانية، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قاده ضباط بالجيش موالون لنظام عمر البشير، والتي تستهدف الانقلاب على الشرعية والدستور ومؤسسات الانتقال.

وأكدت النيابة السودانية في بيان مساء اليوم أن هذا العمل عمل إجرامي يهدد تطلعات المواطنين وآمالهم في الحياة الكريمة، وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتعهدت النيابة بأن تظل سدًّا منيعًا لحماية الفترة الانتقالية والدستور ولن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكا يخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.

ودعت النيابة العامة الجميع للتمسك بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة).

وأكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت اليوم كان هدفها الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم وزير الدفاع إن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأكد وزير الدفاع أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماءهم في النحقيقات، وجار استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.