البرازيل تسجل 485 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 485 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 591440.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 11455 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة على مستوى البلاد انخفض من 21 مليوناً و247667 إصابة إلى 21 مليونا و247094 بعد تصحيح قاعدة البيانات الأمر الذي أدى إلى خفض العدد بمقدار 573.

ولدى البرازيل ثالث أسوأ تفش في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وتحتل المرتبة الثانية من حيث حالات الوفاة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 229.54 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و911657.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 229.54 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و911657

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



و فيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 677791 42395480

الهند 445385 33504534

البرازيل 590955 21247667

المملكة المتحدة 135455 7496543

روسيا 408796 7313851

فرنسا 116050 6956848

تركيا 62030 6903036

إيران 117905 5459796

الأرجنتين 114519 5241394

كولومبيا 125924 4942249



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21911 1981493

36 - المغرب 14009 922222

41 - الأردن 10633 815546

44 - الإمارات 2078 733325

46 - تونس 24553 700807

49 - لبنان 8304 619232