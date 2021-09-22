الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة القوية مع الجزائر

أكدت الولايات المتحدة التزامها بالشراكة القوية مع الجزائر وتعميق العلاقات بين شعبي البلدين.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر اليوم عن الوزارة ، إن "واشنطن تعرب عن تعازيها في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي لعب دورا هاما في تاريخ الجزائر" .. مشيرا إلى أنه خدم في جيش التحرير الوطني وكان يقاتل من أجل استقلال البلاد كما عمل وزيرا للخارجية.



ونوه المتحدث الأمريكي بأن بوتفليقة حين أصبح رئيسا ساهم في تطوير بلاده وخروجها من أزمات سابقة.

وعلى صعيد آخر، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

وأضاف: "أحث الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، على وضع حد فوري لعمليات الطرد هذه وإنهاء سياسة الباب 42 هذه على حدودنا الجنوبية، لا يمكننا مواصلة سياسات ترامب البغيضة والمعادية للأجانب والتي تتجاهل قوانين اللاجئين الخاصة بنا".

وبدأت إدارة بايدن الأسبوع الجاري ترحيل المهاجرين الهايتيين الذين كانوا يخيمون تحت جسر في تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

الجدير بالذكر، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية: إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد المئات من المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم بعد موجة من دخول المهاجرين للولايات المتحدة من خلال الحدود الجنوبية فى الأيام الأخيرة.